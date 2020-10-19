Энтеббе, Уганда, , 12:39 — REGNUM Полиция международного аэропорта Энтеббе в Уганде арестовала 11 путешественников после того, как у них обнаружили поддельные сертификаты об отсутствии COVID-19. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

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Группа из трех женщин и восьми мужчин, большинство из которых имеют гражданство Эфиопии, содержатся в отделении авиационной полиции аэропорта Энтеббе (AVPOL) для допроса.

Представитель Управления гражданской авиации Уганды (UCAA) Вианни Лугья подтвердил эту информацию, заявив, что они не первые иностранные туристы, которые были задержаны с тех пор, как аэропорт вновь открылся в рамках ослабления карантинных мер.

«Это не первая группа, которая была арестована с поддельными документами. Мы ввели в действие схему выявления поддельных документов. Подтопку мы можем задержать нарушителей и всегда советуем нашим путешественникам получить надлежащий сертификат за 72 часа до вылета», — сказал Лугья.

Неделю назад в администрации аэропорта заявили, что к настоящему моменту более 50 пассажиров не были допущены до рейсов из-за того, что они явились с недействительными сертификатами об отсутствии заражения коронавирусом.

Все пассажиры, прибывающие в аэропорт, должны предъявить отрицательный сертификат теста на COVID-19, выданный не более, чем за 72 часа до вылета.

Новые правила вступили в силу с 1 октября 2020 года, когда правительство страны вновь открыло международный аэропорт Энтеббе для международных рейсов после закрытия в течение шести месяцев. В среднем каждый день в аэропорту совершается 14 рейсов с не менее чем 50 пассажирами на борту.

За минувшие сутки в Уганде зарегистрировали 135 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 10 590.