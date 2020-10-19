Ижевск, , 12:09 — REGNUM В минувшие выходные дни в полицию Удмуртии обратились 16 человек, сообщив о краже средств дистанционным способом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Жертвами мошенников стали жители республики в возрасте от 22 до 64 лет. В общей сложности сумма ущерба составила около 2,5 млн рублей.

Деньги похищались под видом защиты от несанкционированной транзакции, под видом продажи товаров и услуг, в виде оформления кредитов.

По ряду фактов возбуждены уголовные дела, по остальным — проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 80-летний житель Воткинска ещё в феврале текущего года обратился в полицию, заявив о хищении денежных средств. Установлено, что ранее к мужчине подошел незнакомец, представившись менеджером торговой компании, и предложил купить у него набор посуды и электроинструменты. Мужчина отказался, но отметил, что у него есть знакомый, которому нужны эти предметы. Незнакомец занес в квартиру пенсионера коробки и попросил залог в размере 100 тыс. рублей.

На следующий день «менеджер» снова приехал к жителю Воткинска и вернул залог. Он попросил пенсионера обменять доллары США на российские рубли для приобретения новой партии товара. Мужчина согласился и передал мошеннику все наличные средства — около 800 тыс. рублей. Незнакомец отдал пенсионеру пачку с купюрами по 100 долларов США, обещая вернуть рублями.

В назначенное время мошенник не приехал, а пенсионер обнаружил, что в пачке не доллары, а билеты банка приколов. Общий ущерб составил 936 тыс. рублей.

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