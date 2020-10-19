Варшава, , 11:55 — REGNUM В воскресенье, 18 октября, в польском городке Костшине-над-Одрой взорвался жилой дом по причине утечки газа. Проживающие в нем мать с дочерью смогли покинуть помещение, однако они получили травмы. Об этом передает Polskie Radio 24.

Пожарные получили извещение о взрыве и пожаре в одном из местных особняков незадолго до 14 часов по местному времени. На месте выяснилось, что большая часть дома обрушилась, а остальная часть горит. Пожар был быстро локализован. В акции приняли участие восемь отрядов пожарных.

«У нас была информации о том, что во время взрыва в доме находились люди — две женщины, мать и дочь. Первоначальный осмотр завалов подтвердил, что никого не нашли. Пострадавшее здание непригодно для проживания», — заявил представитель местной пожарной службы Бартломей Мондрий.

Спасатели сообщили, что проживающим в сгоревшем доме женщинам удалось вовремя выбраться из здания. Одна из них была доставлен в больницу с обгоревшими руками, а вторая, убегая, упала и ударилась головой, но отказалась от оказания медицинской помощи. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

По сообщениям пожарных, причиной взрыва и пожара стала утечка газа.