Уфа, , 11:56 — REGNUM Личность мужчины, чей мумифицированный труп был найден около реки, устанавливают в Башкирии. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба поисково-спасательного отряда «Отклик».

По сообщению пресс-службы отряда, мумифицированный труп мужчины был найден 23 октября рядом с рекой между деревнями Чувашский Куганак и Башиловка, расположенных на Красноусольском тракте.

Отмечается, что мужчине на вид 50−60 лет, он среднего телосложения. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают его личность.

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