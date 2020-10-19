Усинск, Коми, , 11:46 — REGNUM Власти Усинска ввели режим ЧС из-за утечки нефтепродуктов в реку Колва. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

О ЧП стало известно еще 17 октября — губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный сообщил в соцсетх о появлении на поверхности реки радужной пленки. Он написал, что разлив нефтепродуктов произошел из-за разгерметизации недействующего трубопровода. Место разлива было обработано сорбентом, на ручье сооружён гидрозатвор, на устье были установлены боновые заграждения.

В настоящее время в Усинске работает штаб по ликвидации ЧС. Концентрацию вредных веществ контролирует региональное управление Роспотребнадзора.

Предприятию «Лукойл-Коми», его производственному подразделению «Лукойл-Усинскнефтегаз», специализированному формированию «Природа» предписано усилить группировку сил и средств, задействованных в ликвидации ЧС.