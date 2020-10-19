Чита, , 11:25 — REGNUM Жителей Читы предупредили о надвигающейся непогоде. Как сообщает сегодня, 19 сентября, октября, официальный сайт городской мэрии, 20 октября2020 года в столице Забайкалья ожидаются дождь, мокрый снег и ветер порывами до 20 метров в секунду.

«21 октября возможен ветер порывами до 18 метров в секунду. Управление по делам ГО и ЧС города Читы напоминает о необходимости соблюдения мер личной безопасности. Также необходимо укрепить предметы, находящиеся на балконах», — сказано в официальном сообщении читинской мэрии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, первый снег в Забайкалье выпал 2 октября 2020 г.: в социальных сетях и местных СМИ опубликованы десятки фотографий этого природного явления.

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