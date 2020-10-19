Южно-Сахалинск, , 11:22 — REGNUM На Сахалине 64-летний житель столицы островного региона напал на полицейского при исполнении им своих должностных обязанностей. Представителю правоохранительных органов был нанесён удар ножом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

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Наряд ОБППСП УМВД России по Южно-Сахалинску прибыл в дом по вызову о совершении преступления. Мужчина, встретивший полицейских, вёл себя агрессивно и набросился на правоохранителя с ножом. Полицейский получил ранение в области левой голени.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 138 УК РФ — применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области завели уголовное дело против 18-летнего жителя Златоуста, который напал на полицейского.