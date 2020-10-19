Горно-Алтайск, , 11:07 — REGNUM На Алтае начата доследственная проверка по факту исчезновения в горах двоих местных жителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Предварительно установлено, что в ночь с 16 на 17 октября на территории Джазаторского сельского поселения в Кош-Агачском районе в районе Тархатинского озера при проведении работ по учёту диких животных пропали двое работников Комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Алтая. В назначенное время они не вышли на связь.

«В ходе проведения поисково-спасательных мероприятий в труднодоступной местности на территории Кош-Агачского района в горах обнаружено тело неустановленного мужчины, предположительно одного из пропавших без вести, погибшего при сходе снежной лавины. Местонахождение второго пропавшего без вести до настоящего времени не известно, проведение поисково-спасательных мероприятий продолжается. Решается вопрос о транспортировке обнаруженного тела в Горно-Алтайск для проведения судебно-медицинской экспертизы и опознания родственниками», — рассказали в ведомстве.

Следователи в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.