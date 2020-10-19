Усинск, Коми, , 11:06 — REGNUM Решение о введении на территории муниципалитета города Усинска Республики Коми режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за попадания нефтепродуктов в реку Колва приняла городская администрация. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба администрации города.

«В связи с загрязнением реки Колва нефтепродуктами, решением КЧС МОГО «Усинск» на территории муниципального образования с 18:00 (совпадает с мск) 18 октября введён режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня» , — говорится в сообщении.

Также указывается, что режим ЧС вводится на основании решения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций из-за разгерметизации недействующего нефтепровода ЦПС «Южная Шапка — терминал Харьяга» Харьягинского месторождения в Ненецком автономном округе, в результате которого в реку Колва попали нефтепродукты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бывший мэр города Норильска Ринат Ахметчин признан виновным в халатности после утечки дизтоплива из резервуара Норильской ТЭЦ-3.