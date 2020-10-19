Барнаул, , 10:49 — REGNUM Алтайская медицина понесла очередную утрату. Как сообщает amic.ru, в Барнауле скончалсязаведующий детским отделением гнойной хирургии детской клинической больницы №7 Сергей Беляев. Коллеги говорят, что доктор был заражён коронавирусом и умер в реанимации ковидного госпиталя.

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Беляеву было 63 года, из которых 39 он посвятил медицине.

Первый случай смерти среди больных COVID-19 алтайских медиков произошел в июне. Как уже сообщало ИА REGNUM, причиной смерти заведующего отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергея Ходоренко стал COVID-19. На тот момент общее количество жертв коронавируса в регионе составило 25 человек, но сейчас таковых насчитывается уже 652 человек, причём 123 из них скончались только за последние две недели.

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