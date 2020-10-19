Кабул, , 10:49 — REGNUM Число погибших в результате взрыва около полицейского участка в городе Фирозкох в западной афганской провинции Гор возросло до 15 человек. Об этом 19 октября сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на заявление пресс-секретаря губернатора провинции.

«Пресс-секретарь губернатора (провинции) Гор, сообщил 1TV News, что 15 человек погибли <…> вчера в результате взрыва в провинции», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что число пострадавших в результате данного взрыва также выросло до 151 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября возле полицейского участка в городе Фирозкох в провинции Гор на западе Афганистана погибли 12 человек и более 100 получили ранения.