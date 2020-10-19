Нарок, , 10:23 — REGNUM Управление гражданской авиации Кении (KCAA) начало расследование крушения вертолета в округе Нарок. Об этом сообщает газета The Star.

Генеральный директор учреждения Кэпт Гилберт Кибе в воскресенье, 18 октября, заявил, что департамент расследования авиационных происшествий уже начал расследование и проинформирует общественность после его завершения.

По информации репортёров, губернатор округа Нарок Сэмюэл Тунай и еще трое человек в субботу, 17 октября, попали в авиакатастрофу в районе Эльдамат.

Тунай направлялся на похороны Томпо Оле Сая, когда произошел инцидент.

Очевидцы рассказали, что пилот вертолета с регистрацией типа Robinson 44 несколько раз пытался взлететь, но не смог этого сделать.

«После пятой попытки взлёта он совершил аварийную посадку на расстоянии 100 метров», — рассказал свидетель.

Тунай и находившиеся в вертолете лица получили ранения и были доставлены в больницу на машине скорой помощи Красного Креста.

Представитель местной администрации Мозес Оле Саманте рассказал, что жизни губернатора ничего не угрожает, призвав жителей округа не беспокоиться.