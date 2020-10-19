Горно-Алтайск, , 10:16 — REGNUM Следователи назначали проверку по факту гибели мужчин при пожаре в кафе «Каяс» в городе Горно-Алтайске. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Предварительно установлено, что в ночь с 17 на 18 октября в помещении кафе «Каяс» произошло возгорание. На тот момент в помещении находились двое мужчин. Их тела были обнаружены на месте пожара. Следователи установили, что 17 октября кафе работало с 10:00 до 3:00 часов следующего дня. В кафе в это время работал 20-летний бармен — житель Алтайского края, который вместе со своим 24-летним знакомым остался здесь же ночевать.

Владелец кафе опознал тело одного из погибших. Решается вопрос о проведении опознания второго тела родственниками. Причина пожара устанавливается. Назначена пожаро-техническая экспертиза.