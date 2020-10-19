Киев, , 10:17 — REGNUM В Кировоградской, Николаевской и Киевской областях из-за сильного ветра упали около 140 деревьев, повреждения получили почти 150 зданий. Об этом сообщила 19 октября пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

В сообщении говорится, что ветер сорвал крыши зданий, 11 частных домов подтоплены, три человека госпитализированы с травмами. Без электричества остались 43 населённых пункта в трёх областях Украины.

В настоящее время спасатели и сотрудники коммунальных служб ликвидируют последствия непогоды.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября дождь и порывистый ветер оставили без света 162 населённых пункта Украины.

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