Нальчик, , 10:00 — REGNUM В Кабардино-Балкарии произошло ЧП в одном из многоквартирных домов в городе Прохладный, связанное с отравлением угарным газом, Погибли четверо человек. Все они были членами одной семьи. Детей среди погибших, по предварительным данным, нет, сообщили 19 октября в прокуратуре региона.

Установлено, что в двухэтажном доме произошла утечка угарного газа, что послужило причиной гибели четырех человек.

В настоящее время прокуратура проводит доследственную проверку по факту гибели людей. Устанавливаются обстоятельства, послужившие утечке природного газа.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года в Кабардино-Балкарии отравилась угарным газом семья из трех человек. Погиб мужчина, женщина с ребенком доставлены в тяжелом состоянии в республиканскую клиническую больницу.