Барнаул, , 09:59 — REGNUM Со времени взрывного роста заболеваемости среди носителей SARS-CoV-2 в Алтайском крае прошло примерно около двух недель. За это время заболевших пневмонией и ОРВИ, судя по данным оперативного штаба на 19 октября, стало в десятки раз больше, произошёл значительный рост летальных исходов (123 пациента за последние две недели).

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Общее число подхвативших внебольничную пневмонию достигло 5 185 человек (+567 за последние две недели), ОРВИ — 5185 человек, (+1005 за последние две недели). Общее число погибших носителей коронавируса достигло 652 человека. Причём, семеро пациентов погибли за последние сутки.

Также в крае значительно увеличилось число тяжелобольных пациентов (355 человек, +104 по сравнению с данными двухнедельной давности), и пациентов, подключённых к аппаратам ИВЛ (135 человек, +38 по сравнению с данными двухнедельной давности).

Статистика свидетельствует о значительном росте числа детей — носителей SARS-CoV-2: ещё две недели назад тех, у кого коронавирус был выявлен сначала учебного года, насчитывалось 107 человек, то теперь эта цифра выросла до 248 человек. Впрочем, эти данные не отражают реальной картины: в регионе закрыты на карантин десятки классов, но тестирование на COVID, как правило не проводится.

Также вызывают удивление данные оперативного штаба региона о том, что на амбулаторном лечении в условиях стационара на дому лечение получают всего пациента. Судя по огромным очередям в поликлинике, в регионе наблюдается большой дефицит оказания медицинской помощи.

Общее количество выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет 16 593 человека (+2259 за последние две недели). За весь период в крае выздоровели 14 099 человек (+1683 за последние две недели).

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