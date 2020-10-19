Соледар, ДНР, , 10:03 — REGNUM За минувшие сутки зафиксированы восемь обстрелов территории ДНР со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили 19 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на донецком направлении украинские формирования выпустили пять мин калибра 82 мм, одну гранату из РПГ, шесть гранат из станкового гранатомёта (АГС), а также применили стрелковое оружие. На юге ДНР также зафиксировано применение стрелкового оружия с украинской стороны.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Каштановое, Минеральное, Яковлевка, Спартак, Коминтерново», — сказано в сообщении.

Жертв среди мирных жителей и разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее территорию ДНР с украинских позиций обстреляли четыре раза, применив гранатомёты разных видов.

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