Санкт-Петербург, , 10:04 — REGNUM В Ленинградской области во время первого осеннего снегопада перекрыли федеральную трассу «Скандинавия». Автомобилисты не были готовы к гололедице, на дороге столкнулись КамАЗ и Scania. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Северо-Запад.

По данным ведомства, движение на 61-м километре федеральной дороги А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой) полностью перекрыто с 9 часов утра. Около 07:15 мск 19 октября здесь произошло столкновение двигавшихся в попутном направлении грузовых автомобилей КамАЗ и Scania.

«На место оперативно прибыли сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации для ликвидации последствий ДТП, сотрудники МЧС и ГИБДД. Претензий к дорожным службам по факту произошедшего ДТП нет», — пояснили в ведомстве.

Напомним, по данным синоптиков, с 19 по 21 октября в Ленинградской области ожидается гололедица, мокрый снег и дождь.

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