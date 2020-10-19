Прохладный, Кабардино-Балкария, , 09:51 — REGNUM В результате отравления угарным газом в городе Прохладный в Кабардино-Балкарской Республике погибла семья из четырех человек. Об этом 19 октября сообщили журналистам в прокуратура региона.

«Установлено, что 19 октября в многоквартирном доме (в городе Прохладный — ред.) произошла утечка угарного газа, в результате чего погибла семья из 4 человек», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что по данному факту по поручению прокурора республики Николая Хабарова была организована проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября стало известно, что три человека, в том числе восьмилетний ребёнок, скончались от отравления угарным газом в посёлке Борисовка Белгородской области.