Ярославль, 19 октября 2020, 09:49 — REGNUM В Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника колонии № 3 в Угличе Романа Дарушина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.
Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета по Ярославской области, сотрудник УФСИН подозревается в хищении вверенного имущества, совершенного с использованием служебного положения.
Подозреваемый был задержан. 18 октября в суде решался вопрос об избрании ему меры пресечения. Следствие ходатайствовало об аресте Дарушина, однако суд принял решение поместить начальника колонии под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.