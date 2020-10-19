Южно-Сахалинск, , 09:33 — REGNUM На Сахалине житель села Троицкое Анивского района сбил на пешеходном переходе в вечернее время ребёнка на велосипеде. Мальчик скончался на месте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

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В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемый находился за рулём автомобиля в нетрезвом состоянии. Более того, он был лишен права управлять транспортным средством. На автомобиле «Тойота Краун» мужчина сбил малолетнего мальчика, который пересекал дорогу по пешеходному переходу на велосипеде.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокурором.

«После вручения обвинительного заключения обвиняемому уголовное дело будет направлено в Анивский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание от пяти до двенадцати лет лишения свободы», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре человека скончались в результате падения автомобиля в канал в Ангорском районе Сурхандарьинской области Узбекистана.