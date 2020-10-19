Воронеж, , 09:31 — REGNUM Крупный пожар ликвидирован на территории склада в Левобережном районе вечером 18 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Сообщение о возгорании складского помещения поступило около 18:19. К 20:30 возгорание удалось локализовать на площади 1200 кв. м, о ликвидации открытого горения было объявлено в 21:40.

В ликвидации пожара участвовали 62 человека, было привлечено 22 единицы техники. Пострадавших нет. Причины возгорания уточняются.