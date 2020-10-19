, 09:35 — REGNUM Боевики, связанные с группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), убили 14 нигерийских солдат в результате нападения на армейскую базу недалеко от политического центра северо-восточной Нигерии. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda со ссылкой на данные военных источников.

Два источника сообщили на условиях анонимности, что боевики группировки «Западноафриканская провинция Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали базу в Джакане, стреляя из пулеметов и гранатометов.

«Мы потеряли в бою 14 солдат, включая командира и еще одного офицера», — заявил один из военных.

Несколько других солдат пропали без вести и, предположительно, либо бежали, либо были похищены боевиками, сообщил второй источник, который привел те же данные о числе погибших.

По данным источников, в ходе рейда повстанцы захватили четыре грузовика, оснащенных пулеметами.

Деревня и база в районе Джаканы неоднократно подвергались налетам боевиков-джихадистов, отколовшихся от группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) четыре года назад. После раскола «Западноафриканская провинция Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активизировала нападения на военные объекты, совершая набеги на базы и устраивая засады на солдат.

На прошлой неделе вооруженные силы Нигерии начали масштабную военную операцию против боевиков в районе между Борно и Йобе, включая Джакану. Неясно, был ли налет на базу ответом на военное наступление.

По мнению экспертов, «Западноафриканская провинция Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расширяет своё влияние вокруг озера Чад, обширного болотистого района на границе Нигерии, Нигера и Чада.