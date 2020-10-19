Нижнеудинск, Иркутская область, , 09:30 — REGNUM В результате пожара в жилом доме в городе Нижнеудинске Иркутской области погибли три человека. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Уточняется, что сообщение о пожаре в частном доме, расположенном на улице 6-й Пятилетки в Нижнеудинске поступило в 02:00 (21:00 18 октября мск) и к месту пожара были направлены подразделения противопожарной службы.

«До прибытия пожарных подразделений из дома самостоятельно через окно эвакуировался 16-летний мальчик», — указывается в сообщении.

Кроме того, отмечается, что открытое горение было ликвидировано в течение 45 минут на площади 60 кв. метров.

«В ходе тушения пожарные в составе звена газодымозащитной службы обнаружили в комнате троих погибших: 3-хлетнюю девочку, 9-летнего мальчика и женщину 42 лет», — также говорится в сообщении и добавляется, что в работах по ликвидации пожара были задействованы 25 человек и 8 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пожар в частном доме в деревне Башкирии унес жизни супругов.