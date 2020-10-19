Ташкент, , 09:26 — REGNUM Четыре человека скончались в результате падения автомобиля в канал в Ангорском районе Сурхандарьинской области Узбекистана, сообщили в пресс-службе ГУБДД МВД республики.

Авария произошла 18 октября в 23:00 (20:00 мск). В автомобиле находились члены одной семьи: отец 1993 года рождения, мать 1993 г.р. и двое несовершеннолетних детей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября в результате ДТП в Папском районе Наманганской области Узбекистана погибли четыре человека и пострадали еще двое. Авария произошла в результате лобового столкновения двух автомобилей.

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