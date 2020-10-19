Тобольский район, Тюменская область, , 09:11 — REGNUM В Тюменской области на трассе Тюмень — Ханты — Мансийск произошло массовое ДТП с участием трёх грузовых фур и легкового автомобиля. В результате аварии погиб водитель большегруза MAN, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.

Трагедия произошла вечером 18 октября в Тобольском районе Тюменской области. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Chevrolet объезжал тонары по обочине справа и въехал в отбойное ограждение. Затем его Chevrolet отбросило на встречную полосу на грузовик Renault. Тягач ударом отвело на встречную полосу — на фуру MAN и он врезался в другой, следом идущий MAN.

На месте ДТП погиб водитель одного из большегрузов MAN — житель Тюмени 1987 года рождения. Водители Chevrolet и другого тонара MAN госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Обстоятельства аварии выясняются.