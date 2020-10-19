Нижний Новгород, , 09:18 — REGNUM Врач, который выдал нижегородскому стрелку необходимые для получения оружия справки, арестован по решению суда. Сообщение об этом опубликовано в телеграм-канале судов общей юрисдикции Нижегородской области.

«Суд арестовал специалиста, выдававшего медицинские справки борскому стрелку», — говорится в сообщении.

Врача подозревают в халатности, следствием которой стала смерть нескольких человек. Такое преступление предусмотрено частью 3 статьи 293 УК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следователи выяснили, что Данила Монахов, устроивший стрельбу в посёлке Большеорловское Борского района, не проходил медицинский осмотр при оформлении разрешения на огнестрельное оружие. В результате стрельбы погибли четыре человека.

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