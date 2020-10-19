Иркутск, , 08:32 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 19 октября, всего в регионе выявлено 22 005 носителей SARS-CoV-2, причём 177 из них добавились только за последние сутки.

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Не обошлось без новых летальных случаев. От COVID-19 погибли ещё два пациента, их общее число составляет уже 311 человек. Ещё 99 жителей региона — носителей коронавируса — скончались от иных заболеваний? не связанных с COVID-19.

Госпитализированы 2905 (+250 за сутки) человек, выздоровели 18 230 (+8).

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор региона Игорь Кобзев подписал новый указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

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