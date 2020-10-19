Уфа, , 08:25 — REGNUM Пожар в частном доме в деревне Башкирии унес жизни супругов. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре в бревенчатом доме в д. Теляшево Абзелиловского района поступило на пульт спасателям ночью 18 октября.

Прибыв на место пожара, огнеборцы установили, что огонь бушует в доме размером 5×9 метров и в деревянных надворных постройках на площади 12 кв. метров. В ходе тушения пожара были найдены тела мужчины 1957 года рождения и женщины 1962 года рождения.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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