Иркутск, , 08:18 — REGNUM В результате обвала грунта, который произошёл в ходе ремонтных работ на коммуникациях в Иркутске, двое рабочих погибли и один пострадал. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба управления СК России по Иркутской области.

«Следователи СК России выясняют обстоятельства происшествия на ул. Красных Мадьяр в г. Иркутске. Там при проведении ремонтных работ произошел обвал грунта, в результате которого два человека погибли, еще один госпитализирован», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в настоящее время по факту произошедшего ведется доследственная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября стало известно, что в Республике Алтай следователи начали проверку по факту гибели 37-летнего жителя Горно-Алтайска, тело которого было найдено возле села Катанда с травмами, характерными для падения с высоты.