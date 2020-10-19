Чита, , 07:30 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным регионального оперативного штаба на 19 октября, количество смертей от COVID-19 растет каждый день.

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За последние сутки зафиксировано ещё пять летальных случаев, связанных с новой коронавирусной инфекцией. Общее число жертв за весь период достигло уже 86.

Общее количество выявленных носителей коронавируса составляет уже 9084 человека, причём 198 добавились только за 18 октября. За последние 24 часа полностью вылечены и выписаны из больниц 46 забайкальцев, всего с начала года 6004 человека победили заболевание.

Среди пациентов госпиталей 49 человек болеют тяжело, 20 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за последние две недели в регионе произошёл практически взрывной рост числа новых случаев заражения, новый рекорд по приросту устанавливается почти ежедневно. Коэффициент распространения коронавируса составил 1,72.

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