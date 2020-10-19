Магадан, Магаданская область, , 06:48 — REGNUM В Магадане вечером 18 октября и утром 19-го в разных районах города заметили крупного медведя.

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Визиты лесного гостя обсуждают магаданцы — пробежку медведя по промышленному предприятию и следы косолапого хищника выложили в соцсетях.

18 октября камеры наблюдения зафиксировали, как медведь резво забежал на территорию транспортной компании и целенаправленно кинулся в строну, где шли двое мужчин. Им удалось скрыться от животного. Сторожевая собака выскочила уже после того, как медведь ушёл.

А уже утром, возможно этот же медведь, был замечен любителем бега в районне очистных. Мужчина на утренней пробежке столкнулся нос к носу с «крупным самцом», как он сам сказал в опубликованном видео. Он предупредил, что медведь может быть рядом, и призвал быть всех осторожнее:

«Может и на меня сейчас смотрит из кустов».

Как сообщало ИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском ночью 13 октября сотрудники группы реагирования при администрации города отстрелили двух взрослых медведей. Однако уже следующей ночью по столице Камчатки разгуливал очередной косолапый хищник.