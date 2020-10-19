Иркутск, , 06:07 — REGNUM В Иркутске начата доследственная проверка по факту гибели двоих рабочих в ходе выполнения работ на коммуникациях. Как сообщает сегодня, 19 октября, пресс-служба управления СК России по Иркутской области, трагедия произошла на улице Красных Мадьяр в результате обвала грунта. Ещё один рабочий пострадал.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичное чрезвычайное происшествие было зарегистрировано вечером 15 октября на улице Покровского в Ангарске: во время земляных работ по укладке трубопровода в четырёхметровой траншее произошёл обвал земли. Оказавшегося под завалом рабочего спасти не смогли, он умер по дороге в больницу.

По данному факту следственным отделом по г. Ангарск СУ СК РФ по Иркутской области начата доследственная проверка по признакам преступлений, предусмотренных с. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).