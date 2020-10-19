Челябинск, , 06:06 — REGNUM В Красноармейском районе Челябинской области в результате ДТП погибли три человека. Авария произошла на дороге Миасское — Шадринск, сообщает региональное управление ГИБДД.

Столкнулись Hyundai и «Газель». По предварительным данным, первый выехал на встречную полосу. Водители обеих машин, а также пассажир Hyundai погибли.

Идёт проверка. Обстоятельства трагедии выясняются. Отметим, за 18 октября это не единственное смертельное ДТП на Урале. В тот же день в Екатеринбурге погибла женщина-водитель.

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