Новосибирск, , 05:38 — REGNUM В Новосибирской области по уголовному делу, возбуждённому после смерти трёх детей в результате пожара, под стражу были взяты их родители. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Напомним, что родители погибших 15 октября 2020 года детей были задержаны 16 октября.

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«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 15 октября 2020 года осле тушения пожара в самодельной постройке, приспособленной для жилья, в СНТ «Елочка-2» были обнаружены тела трёх малолетних детей, 2013, 2015, 2017 годов рождения. Установлено, что в момент происшествия они были без присмотра родителей.