Богота, 19 октября 2020, 03:52 — REGNUM Один человек пострадал при падении лёгкого учебного самолёта в Колумбии. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба Управления гражданской авиации в Twitter ведомства.
Крушение самолёта произошло на севере Боготы, в районе аэропорта Гуаймараль. Отмечается, что воздушное судно Cessna 172 принадлежит лётной школе «Аэроандес». На борту самолёта находился ученик, он был госпитализирован в медицинский центр.
На место происшествия уже прибыли специалисты. Устанавливаются причины и обстоятельства авиапроисшествия.
Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели трёх человек при падении лёгкого самолёта в центре Колумбии.
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