Вашингтон, , 01:28 — REGNUM Более 20 человек, в том числе двоих детей, спасла команда круизного лайнера с судна, тонущего в Атлантическом океане, у берегов американского штата Флорида. Об этом 18 октября сообщил телеканал ABC.

Крушение небольшого судна произошло в 60 км от юго-восточного побережья Флориды. 24 человек, находившихся на терпящем бедствие судне, взял на борт круизный лайнер Carnival Cruise Lines. Позднее спасённые были переданы на борт судна береговой охраны США.

Отмечается, что власти США ввели в марте текущего года запрет для круизных судов на приём пассажиров, поэтому на борту Carnival Cruise Lines были только члены экипажа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МВД Швеции дал обещание расследовать крушение парома «Эстония», затонувшего 26 лет назад с 850 пассажирами на борту.

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