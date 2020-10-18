Элиста, , 23:43 — REGNUM Следственный комитет России по Калмыкии начал проверку по факту массовой гибели рыбы в Аршань-Зельменьском водохранилище. Об этом 18 октября сообщается на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии России.

«Организована оперативная проверка. Специалисты Росприроднадзора, Роспотребнадзора, а также департамента охраны окружающей среды и экологии Минприроды Калмыкии взяли пробы, чтобы максимально быстро определить причины произошедшего», — подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время сотрудники Следственного комитета Калмыкии проводят все необходимые проверки, в том числе анализируют состояние ближайших водоемов региона.