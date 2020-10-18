Архангельск, , 23:14 — REGNUM В Архангельске столкнулись два транспортных средства — пассажирский микроавтобус марки Ford и автомобиль BMW. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Архангельской области.

ДТП произошло в воскресенье, 18 октября, на набережной Северной Двины. По последним данным, в результате инцидента пострадали шесть человек.

По предварительным данным, авария двух транспортных средств произошла после того, как водитель BMW выехал на встречную полосу.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Архангельске было возбуждено дело по факту ДТП, в котором погиб 9-летний ребенок.

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