Архангельск, 18 октября 2020, 23:14 — REGNUM В Архангельске столкнулись два транспортных средства — пассажирский микроавтобус марки Ford и автомобиль BMW. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Архангельской области.
ДТП произошло в воскресенье, 18 октября, на набережной Северной Двины. По последним данным, в результате инцидента пострадали шесть человек.
По предварительным данным, авария двух транспортных средств произошла после того, как водитель BMW выехал на встречную полосу.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб.
Как передавало ИА REGNUM, ранее в Архангельске было возбуждено дело по факту ДТП, в котором погиб 9-летний ребенок.
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