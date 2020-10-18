Томск, , 22:54 — REGNUM По факту столкновения двух барж в затоне реки Обь в Томской области проводится доследственная проверка. Об этом сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

По последним данным, ЧП произошло 18 октября 2020 года в Каргасокском районе.

«В затоне реки Обь … находились две пришвартованные к берегу баржи, — говорится в сообщении. — … Вследствие сильного порыва ветра произошел отрыв от берега порожней баржи, которая столкнулась баржей, на которой располагались емкости с нефтепродуктами».

Отмечается, что из-за данного ЧП в акватории затона произошел разлив нефтепродуктов. В настоящее время специалисты устраняют последствия аварии.

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