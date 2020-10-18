Донецк, , 18:20 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Спартак в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило 18 октября представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ИА REGNUM) по направлению от населенного пункта Опытное к селу Спартак, — говорится в сообщении. — Выпущено шесть гранат из автоматического гранатомета на станке».

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 18 октября в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ четыре раза за сутки нарушили режим прекращения огня в ДНР.

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