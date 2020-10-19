Ульяновск, , 06:29 — REGNUM В Ульяновске завершено расследование уголовного дела в отношении членов преступной группы, которую подозревают в вымогательстве денег у жителей города. У фигурантов уголовных дел были обнаружены обрез, боевые пистолеты, травматическое оружие, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Под подозрение попали пятеро человек. Правоохранители установили, что с ноября 2019 года по февраль 2020 года злоумышленники в обмен за «покровительство» вымогали деньги у владельцев кальянной и аттракционов, похищали продукты из сетевых магазинов, также совершили ряд тяжких преступлений — в частности, как полагает следствие, вечером 22 сентября 2019 года один из низ стрелял в местного жителя, который выжил благодаря оперативно оказанной медицинской помощи.

В ходе расследования управлением установлено, что вымогатели хранили обрез ружья, боевые пистолеты, переделанные из сигнальных, травматическое оружие.

Дело расследовалось по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 2 ст. 210 («Создание преступного сообществ»), п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»), п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ («Грабёж»), ч. 3 ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия»), пп. «в», «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью»). Подозреваемые арестованы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области был вынесен приговор членам организованной преступной группы по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. Через ОПГ было обналичено более 1,3 млрд рублей, преступный доход достиг 26 млн рублей. Фигуранты уголовного дела получили условные сроки.

Подробнее: Преступная группа в Ульяновске незаконно обналичила 1,3 млрд рублей