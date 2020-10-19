Ульяновск, , 05:45 — REGNUM В Ульяновской области вынесен приговор членам организованной преступной группы по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. Через ОПГ было обналичено более 1,3 млрд рублей, сообщает следственное управление СКР по региону.

Перед судом предстали пятеро человек. По данным следствия, членами преступной группы были созданы и приобретены фиктивные коммерческие организации, где в качестве руководителей были зарегистрированы номинальные директора. Правоохранители установили, что на данные компании открывались счета в банках, на которые перечислялись от «клиентов» (юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей) заранее обговоренные суммы и затем снимались в виде наличных средств.

«Средства выдавались «клиентам» за вычетом комиссии», — говорится, в частности, в сообщении.

По данным следствия, преступная группа действовала в 2015—2019 годах на территории Ульяновской области. В результате, как установило управление, преступный доход составил 26 млн рублей, всего было инкассировано (обналичено) членами группы 1,35 млрд рублей.

В зависимости от роли и степени участия члены преступной группы признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой»), ч. 2 ст. 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), п. «б» ч. 2 ст.173.1 УК РФ («Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица»). Им назначено от трёх до пяти лет лишения свободы условно с испытательными сроками и штрафом.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Ульяновске вынесен приговор бывшему сотруднику банка, которого обвиняли в хищении более 26 млн рублей. Ранее он скрывался от следствия. Суд признал его виновным в мошенничестве в сфере компьютерной информации, назначив пять лет и три месяца колонии общего режима со штрафом в доход государства в размере 250 тыс. рублей.

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