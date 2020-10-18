Екатеринбург, , 09:59 — REGNUM В Свердловской области в районе горы Конжаковский камень пропал турист. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Сообщение о пропаже человека поступило в органы вечером 16 октября. Три туриста поднялись в тот день на гору, а когда спустились, то одного не досчитались. Спуск проходил в условиях испортившейся погоды. Поиски 17 октября не дали положительного результата.

Затем группировка была увеличена. В поисках задействованы 57 человек, также привлечено 17 единиц техники. Туриста искали сотрудники МЧС, полицейские, кинологи, поисковые отряды и добровольцы. Также был привлечён беспилотник МЧС. И в итоге 18 октября его удалось найти.