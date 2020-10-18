Донецк, , 10:10 — REGNUM Вооруженные силы Украины четыре раза за сутки нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике, сообщили 18 октября в пресс-службе представительства республики в СЦКК.

Под обстрелами украинских силовиков оказались населенные пункты: Минеральное, Яковлевка, Донецк (Жабуньки), Ленинское, по которым ВСУ выпустили тринадцать елиниц боевых припасов.

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В ходе обстрелов силовики ВСУ выпустили в направлении указанных населенных пунктов ДНР две гранаты из гранатометов РПГ/СПГ и одиннадцать гранат из гранатомета АГС.

Информация о жертвах и разрушениях на текущий момент не поступала.

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Напомним, за предыдущие сутки силовики ВСУ выпустили по территории республики девять боевых припасов, четыре раза нарушив перемирие.

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