Ричмонд , США, , 07:26 — REGNUM Как минимум пять человек пострадали в результате взрыва в торговом центре на территории американского штата Вирджиния. Об этом 18 октября сообщает телеканал ABC.

Взрыв произошёл утром 17 октября в городе Харрисонбург в здании торгового центра. Троим из пяти пострадавших понадобилась госпитализация, ещё два человека получили необходимую медицинскую помощь на месте происшествия.

Причины взрыва устанавливаются. Губернатор штата Вирджиния Ральф Нортэм в своём Twitter поддержал версию о «взрыве газа» и добавил, что расследование произошедшего в Харрисонбурге находится на контроле у него и его команды.

Ранее ИА REGNUM сообщало о семи пострадавших в результате стрельбы, которую открыли по прохожим неизвестные в американском штате Аризона.

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