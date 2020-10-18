Кемерово, , 07:03 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4.8 зарегистрировали сейсмологи на территории Кемеровской области. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, подземный толчок произошёл в 00:20 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на территории Прокопьевского района. В Управлении по защите населения и территории (УЗНиТ) города Новокузнецка подтвердили информацию о сейсмособытии.

Отмечается, что на территории Новокузнецка наблюдались незначительные колебания почвы. Информация о пострадавших и повреждениях объектов инфраструктуры не поступало. Гражданам региона было рекомендовано сохранять спокойствие, а при повторении подземных толчков покинуть помещение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух горняках, пострадавших в результате подземного толчка в Кемеровской области.

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