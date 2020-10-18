Финикс , США, , 06:32 — REGNUM Как минимум семь человек, в том числе дети, получили ранения в результате стрельбы, которую открыли неизвестные в американском штате Аризона. Об этом 18 октября сообщает телеканал ABC.

Инцидент произошёл 17 октября в городе Меса на автостоянке. По предварительным данным, неустановленные злоумышленники открыли стрельбу по людям, собравшимся возле продуктовых ларьков.

Пострадали трое в0зрослых и четверо детей. Ранения шести пострадавших не представляют угрозы для жизни, один раненый, годовалый ребёнок, был госпитализирован. Его состояние оценено врачами как критическое. Стрелявшие скрылись с места преступления на автомобиле, похожем на Kia Soul. В настоящее время начаты мероприятия по розыску злоумышленников.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели человека в результате стрельбы, которую открыл один из участников акции протеста в американском штате Колорадо.

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