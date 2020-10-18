Загреб, , 05:21 — REGNUM Конверт с угрозами и неизвестным порошком белого цвета был получен премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Об этом 17 октября сообщил телеканал N1.

По данным телеканала, подозрительное послание было отправлено по адресу штаб-квартиры правящей партии «Хорватское демократическое содружество» (ХДС), которую возглавляет Пленкович. Сотрудники ХДС вызвали полицию, письмо было передано на экспертизу.

Как утверждают сотрудники ХДС, письмо содержало ряд угроз в адрес главы правительства Хорватии и заканчивалось фразой «Для предателей одно из лекарств — «Новичок».

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе в столице Хорватии, городе Загребе, в ходе которой был тяжело ранен сотрудник полиции. Премьер-министр страны Пленкович заявил, что произошедшее может быть расценено как теракт.

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