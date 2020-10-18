Париж, , 02:10 — REGNUM Статус беженца был предоставлен семье предполагаемого убийцы преподавателя во Франции по решению суда. Об этом 17 октября сообщил журнал Point.

По данным издания, семья предполагаемого убийцы школьного учителя прибыла во Францию из России в 2008 году, когда подозреваемому в тяжком преступлении было всего шесть лет. Семья подала ходатайство властям Франции о предоставлении им убежища, но в получении статуса политических беженцев членам семьи было отказано.

Семья получила статус беженцев только в 2011 году по решению Национального суда по вопросам о праве убежища. Если бы решение суда было не в пользу семьи подозреваемого в убийстве, то они должны были бы покинуть Францию. Власти Франции исполнили решение суда и благодаря этому предполагаемый убийца учителя смог по достижении им совершеннолетия в 2020 году получить вид на жительство в стране.

Кроме того, сообщается, что отец подозреваемого работает в сфере безопасности и поспособствовал получению сыном работы в этой же сфере.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что семья вероятного убийцы школьного учителя во Франции имела статус беженцев. Сам подозреваемый был уроженцем Москвы и имел право находиться на территории Франции до 2030 года.

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